Pendik'ta kalfa, mütaahhiti silahla vurarak öldürdü o anlar güvenlik kamerasında

Pendik'te iş yerinde çıkan silahlı kavgada kalfa, inşaat işleri yapan iş insanını silahla vurarak öldürdü.

Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak'taki iş yerinde dün iş insanı Aykut Karagöz (45) ile kalfa Hamza K. (37) arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karagöz, silahla kalfa Hamza K'yı yaraladı. Yaşanan arbedenin ardından silahı eline alan Hamza K. da iş insanı Karagöz'ü ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Karagöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Hamza K.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde 4 kovan, 17 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Karagöz'ün 5, Karaman'ın ise 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan arbede ve birbirlerine silahla ateş açmaları yer alıyor.