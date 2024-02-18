Pendikspor - Trabzonspor (CANLI)

Son haftalarda çıkışa geçen Trabzonspor, ligin ikinci devresinin sürpriz takımı Pendikspor'la kozlarını paylaşıyor.

Abone ol

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Pendikspor'a konuk oluyor.

Ligde üst üste 4 maç kaybettikten sonra Hatayspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, bugün ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor’u da mağlup edip 3’te 3 yapmak istiyor.

Evinde son 3 lig maçını kazanan Pendikspor ise deplasmanda geçtiğimiz hafta Karagümrük’e yenilmişti. İstanbul ekibi, Fırtına'yı devirerek yeniden 3 puan hedefinde.

Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başladı. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

PENDİKSPOR: 0 TRABZONSPOR: 0

4. dakikada Pendikspor hücumunda Halil Akbunar uzak mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden yavaş giden top kaleci Uğurcan'da kaldı.

7. dakikada karşılaşma başlamadan önce sahaya atılan meşaleyi dışarıya çıkarmak isteyen Uğurcan Çakır, yüzünde bir rahatsızlık hissedince maçın ilk bölümünde sağlık ekipleri oyun alanına girdi.

11. dakikada Pendikspor hücumunda sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar sağ ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte bulunan Meunier, rakibinden önce topa hamle yapıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk onbirler

PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Var hakemi belli oldu

Pendikspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. Kritik mücadelede VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.