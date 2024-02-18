BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  SPOR

Pendikspor - Trabzonspor (CANLI)

Pendikspor - Trabzonspor (CANLI)

Son haftalarda çıkışa geçen Trabzonspor, ligin ikinci devresinin sürpriz takımı Pendikspor'la kozlarını paylaşıyor.

Abone ol

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Pendikspor'a konuk oluyor.

Ligde üst üste 4 maç kaybettikten sonra Hatayspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, bugün ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor’u da mağlup edip 3’te 3 yapmak istiyor. 

Evinde son 3 lig maçını kazanan Pendikspor ise deplasmanda geçtiğimiz hafta Karagümrük’e yenilmişti. İstanbul ekibi, Fırtına'yı devirerek yeniden 3 puan hedefinde.

Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başladı. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

PENDİKSPOR: 0 TRABZONSPOR: 0

4. dakikada Pendikspor hücumunda Halil Akbunar uzak mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden yavaş giden top kaleci Uğurcan'da kaldı.

7. dakikada karşılaşma başlamadan önce sahaya atılan meşaleyi dışarıya çıkarmak isteyen Uğurcan Çakır, yüzünde bir rahatsızlık hissedince maçın ilk bölümünde sağlık ekipleri oyun alanına girdi. 

11. dakikada Pendikspor hücumunda sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar sağ ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte bulunan Meunier, rakibinden önce topa hamle yapıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk onbirler

PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Var hakemi belli oldu

Pendikspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. Kritik mücadelede VAR hakemi olarak  Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı'da Teknoloji Yarışması finalistleri eğitim aldı
Ağrı'da Teknoloji Yarışması finalistleri eğitim aldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 25 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 25 kişi yakalandı
Süper Lig'de Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı! Maçta 6 gol atıldı
Süper Lig'de Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı! Maçta 6 gol atıldı
Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı
Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı
16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor
16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Enerjide en güvenilir ortak Türkiye!
Rusya Devlet Başkanı Putin: Enerjide en güvenilir ortak Türkiye!
Malatya'da hasarlı bina korkutuyor
Malatya'da hasarlı bina korkutuyor
Özgür Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt! BBP lideri Destici'ye slogan cevabı
Özgür Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt! BBP lideri Destici'ye slogan cevabı
Maden kazasında toprak kütlesinin taşınacağı alan tahliye edilmeye başlandı
Maden kazasında toprak kütlesinin taşınacağı alan tahliye edilmeye başlandı
Balıkesir Triatlonu "2023 yılının en başarılı yerel organizasyonu" seçildi
Balıkesir Triatlonu "2023 yılının en başarılı yerel organizasyonu" seçildi
New England Konservatuvarı enstrümanları müzede sergileniyor
New England Konservatuvarı enstrümanları müzede sergileniyor