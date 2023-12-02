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Pendikspor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Pendikspor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşıyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'la karşılaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

PENDİKSPOR 0-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

İLK 11'LER:

PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

STAT: Pendik
HAKEM: Volkan Bayarslan 
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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