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Pendikspor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşıyor.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'la karşılaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
PENDİKSPOR 0-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)
Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.
İLK 11'LER:
PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
STAT: Pendik
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1