Pendikspor - Fenerbahçe / CANLI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ligde 9'da 9 yapan Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, Pendikspor - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Ligde 9'da 9 ile ilerleyen Fenerbahçe, kazanarak üst üste 10. galibiyetini almak ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

Pendikspor 0 - 2 Fenerbahçe

Pendik'te ilk yarı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'GOL! Fenerbahçe İrfan Can ile farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topu önüne alan Szymanski, ceza sahası dışına ortasını gönderdi. Sağ çaprazda hazır bekleyen İrfan Can, topun gelişine düzgün vurdu ve skoru 2-0'a getiren golü attı.

36'Pendikspor ilk tehlikeli hücumunu geliştirdi. Rakip yarı alanda sol kanatta topla buluşan Halil, sağ taraftaki boşluğa Erdem Özgenç'e pasını gönderdi. Erdem, soluna çekip ceza sahası dışından şut denedi fakat çerçeveyi bulamadı.

33'Pendikspor sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak topla buluşan Erencan için yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

31'GOL! Fenerbahçe maçta öne geçti. Sağ kanattan İrfan Can'ın pası ile ceza sahasına giren Osayi Samuel, son çizgide içeriye orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat'a çarpan top ağlara gitti.

22'KALECİ! Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girmeden pasını yanındaki Tadic'e gönderdi. Sırp yıldız, ceza yayında topun gelişine plase denedi. Kaleci Erdem nefis çıkardı. Dönen top savunmanın kontrolünde dışarı gitti.

21'Savunma arkasına sarkan Erencan Yardımcı, sol çaprazdan ceza sahasına girerek Livakovic'in yanından topu ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.

17'Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Ferdi, pasını ceza yayında top isteyen Szymanski'ye çıkardı. Polonyalı oyuncu, topun gelişine sol ayağıyla vurdu ama meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

13'Pendikspor geçiş hücumları ile Fenerbahçe karşısında pozisyon bulmak istiyor ancak şu ana kadar bunda başarılı olamadı.

10'Sol kanatta topla buluşan Dzeko, ortasını içeri gönderdi. Savunmada İbrahim kafayla karşıladı.

7'Fenerbahçe'de Fred bir problem yaşıyor. Brezilyalı yıldız kendini yere bıraktı. Kenarda Zajc ısınmaya başladı.

3'Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'ten önce Erdem Özgenç araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

İlk 11'ler

Pendikspor: Erdem, Sequira, Welinton, Berkay, Erdem, Vukovic, İbrahim, Gökcan, Halil Akbunar, Endri Çekiçi, Eren

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Fenerbahçe ile Pendikspor 3. Kez rakip

Trendyol Süper Lig'in en formda ekibi Fenerbahçe ile bu sezon lige yükselen Pendikspor karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Pendikspor, ligde ise ilk kez Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.

20 maçlık galibiyet serisi

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.