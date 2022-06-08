Pencere sapığını eşini banyoda izlerken yakaladı! Kadın iç çamaşırları çıktı, cüzdan detayı polisi şoke etti

Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi “ diye yalvardı. Eşinin tacizci şahıs tarafından izlenmesine sinirlenen koca, “Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım” diye tepki gösterdi.

İŞTE O ANLARIN VİDEOSU