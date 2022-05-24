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Pençe Kilit operasyonundan çok acı haber! 3 askerimiz şehit oldu 4 asker yaralı

Pençe Kilit operasyonundan çok acı haber! 3 askerimiz şehit oldu 4 asker yaralı

SON Dakika acı haber geldi! Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınır bölgesine gitti.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi. 

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet sınır hattına gitti
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

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