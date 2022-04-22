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Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün şehit olduğunu bildirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ederken acı bir haber daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş ile teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonrası Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit olmuştu.

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