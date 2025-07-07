Pençe-Kilit Harekatı bölgesi şehitleri yürekleri dağladı! 6 Şehidimiz için tören düzenlendi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama faaliyetleri sırasında girdikleri mağarada metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, hastanede tedavi görmekte olan askerler bulunduğunu da bildirdi. Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberleri sonrası peş peşe taziye mesajları geldi. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler olayla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, metan gazının çok sinsi bir gaz olduğuna dikkat çekildi.