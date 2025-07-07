Pençe-Kilit Harekatı bölgesi şehitleri yürekleri dağladı! 6 Şehidimiz için tören düzenlendi...
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama faaliyetleri sırasında girdikleri mağarada metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, hastanede tedavi görmekte olan askerler bulunduğunu da bildirdi. Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberleri sonrası peş peşe taziye mesajları geldi. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler olayla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, metan gazının çok sinsi bir gaz olduğuna dikkat çekildi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 19 askerden 12'sinin şehit olduğunu açıkladı.
6 ŞEHİT İÇİN HAKKARİ'DE TÖREN
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.