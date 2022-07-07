Pençe Kilit bölgesinden acı haber! PKK saldırdı şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lıların açtığı taciz ateşi sonrası 3 asker yaralandı, yaralılardan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca şehit oldu...

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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.