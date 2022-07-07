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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! PKK saldırdı şehit ve yaralılar var

Pençe Kilit bölgesinden acı haber! PKK saldırdı şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lıların açtığı taciz ateşi sonrası 3 asker yaralandı, yaralılardan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca şehit oldu...

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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

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