Pençe-Kartal Operasyonu! Komandolar Haftanin'e girdi

Önceki gün Pençe-Kartal Operasyonu başlatan TSK, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine girdi... Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa

Ayrıca, "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir." paylaşımı yapıldı. Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.

Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir. pic.twitter.com/hDJfsncxet — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

Operasyon başarıyla sürüyor

MSB'den yapılan açıklamada "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." ifadesine yer verildi.

Akar ve komutanlar Harekat Merkezi'nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyi Haftanin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Harekat öncesinde brifing ile sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi alan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, harekatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.