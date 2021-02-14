Pençe Kartal-2 Harekatı! PKK 13 sivili katletti, siyasilerden çok sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sona erdiğini açıkladı. Harekat kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2'si sağ ele geçirildi. PKK'nın alçak saldırısında 13 sivil vatandaş şehit oldu.

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Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi" açıklaması yaptı.

Kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sessiz kalmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan İngilizce yaptığı açıklamada, "PKK, Gara'da 13 sivil tutsağı bir mağarada infaz etti. Terör örgütü Türk ve Irak güvenlik güçlerine saldırıyor. Suriye'nin kuzeyinde terör saldırılarına devam ediyor. Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır. Ama sessiz kalmayacağız" dedi.

"Mücadelemizi amansız bir şekilde sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kalleş terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla ve amansız bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Korkak terör örgütü"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatının sona ermesi hakkında, "Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" dedi.

"PKK’yı şiddetle lanetliyorum!"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Gara’da alçakça bir saldırıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK’yı şiddetle lanetliyorum!" sözleriyle tepki gösterdi.

Akşener'den baş sağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "PKK terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.