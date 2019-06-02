Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi 5 terörist daha öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

Bununla birlikte, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekâtı' opersyonu kapsamında, teröristlere geçit vermemeye devam ediyor.

Toplam 27 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."dendi.

Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.