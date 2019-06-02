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Pençe Harekatı'nda bugün toplam 9 terörist öldürüldü

Pençe Harekatı'nda bugün toplam 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada, ''Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi. Bunun birlikte bugün gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 olmuş oldu.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 31 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 31 oldu.

Avaşin Basyan'da 4 terörist

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlık video paylaştı: terörist mevzii böyle vuruldu;

Operasyonlar devam ediyor

Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren harekatta savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini imha etti.

Ayrıca, PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek ve 8 şarjör, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) kumandası, yaklaşık 600 mayonlu ve mayonsuz BKC makineli tüfek mühimmatı, toprağa gömülü 2 varilde binden fazla doçka mühimmatı ve mühimmatla sarılı biksi makineli tüfeği ele geçirildi.

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