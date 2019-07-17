Pençe-2 harekatında 5 odalı mağarada ele geçirildi

23 adet gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi. Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanıldığı anlaşılan 12 sığınakta ise 2 el telsizi, 20 kilogram amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunarak imha edildi.