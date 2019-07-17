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Pençe-2 harekatında 5 odalı mağarada ele geçirildi

Pençe-2 harekatında 5 odalı mağarada ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-2 Harekatı'nda 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonetin tespit edilerek imha edildi.

Pençe-2 harekatında 5 odalı mağarada ele geçirildi - Sayfa 1

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada bir Milan tanksavar füzesi, 7 adet 81 mm'lik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 mühimmatı, bir drone, 2 kutu hazır basmalı, uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 

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Pençe-2 harekatında 5 odalı mağarada ele geçirildi - Sayfa 2

23 adet gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi. Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanıldığı anlaşılan 12 sığınakta ise 2 el telsizi, 20 kilogram amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunarak imha edildi. 

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Pençe-2 harekatında 5 odalı mağarada ele geçirildi - Sayfa 3
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Pençe-2 harekatında 5 odalı mağarada ele geçirildi - Sayfa 4
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