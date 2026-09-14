Pembe vitrin, altın ve hesap

Düğün, gözaltı, operasyon derken benim aklım o gösterişli takıda kaldı.

Adı “kalküta” imiş.

Altınların bir odunlukta bulunduğu haberini görünce gözüm yine onu aradı.

Oysa asıl soru orada duruyor: O servet nasıl edinildi?

Bir okurum, Çağla Öz’ün uzun süredir İstanbul’un Zekeriyaköy tarafında annesiyle birlikte butik işlettiğini anlatıyor.

Tarifi şöyle: Tabela pembe, çiçekler pembe, bank pembe, masa pembe… Kapının önüne kadar her şey pembe.

“Küçük bir kız çocuğunun oyun odası gibi” diyor. Öz’ün sarı saçlarıyla bu dekor içinde Barbie’yi andırdığını da ekliyor.

Bunlar okurun gözlemleri. Elbette bir dükkânın rengi de sahibinin görünüşü de suçun göstergesi olamaz.

Fakat bu tarif, üzerinde düşünmeye değer bir soruyu gündeme getiriyor: Özenle hazırlanmış bir görüntüye ne zaman ticari güven duymaya başlıyoruz?

Bir vitrin hoşumuza gidebilir. Bir sosyal medya hesabından etkilenebiliriz. Ama alışverişte güvenin dayanağı, satıcının verdiği bilginin doğruluğudur.

Aynı okur, butikte dünya markalarının taklit ürünlerinin orijinal ürün fiyatlarına satıldığını ileri sürüyor.

Bu iddiayı doğrulayacak belge elimde yok. Dolayısıyla bunu kesinleşmiş bir bilgi olarak yazamam. Öz’ün açıklaması ve ticari kayıtlar görülmeden hüküm kurulamaz.

İddiayı değerlendirmek için sorulacak sorular ise belli:

Ürün müşteriye nasıl tanıtılıyor? Orijinal olduğu söyleniyor mu? Faturada ne yazıyor? Tedarik kayıtları ne gösteriyor?

Çünkü yüksek fiyat, bir ürünün orijinal olduğunu kanıtlamaz. Taklit bir ürünün orijinal diye satılıp satılmadığı da ancak somut bilgilerle ortaya konulabilir.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi

Kamuoyunun beklentisine gerekli cevabı verir ve soruların cevapsız bırakmaz. Gereğini yapar.

“Vanlı Kara Haydar” diye bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün düğününde takılan altınların büyük bir servet olduğu kameraların önünde sergilendi. Bu servetin bir odunluk haberiyle karşımıza çıkması, başlı başına çarpıcı.

Bu altınlar hangi gelirle alındı? Kayıtlarda nasıl görünüyor?

Altınların kaynağına ilişkin iddialar titizlikle araştırılsın. Ticari faaliyetlerle ilgili somut ihbar ve belgeler, ilgili kurumlarla birlikte değerlendirilsin. Paranın izi, kayıtların götürdüğü yere kadar sürülsün.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten ricam:

Bakanlığınızın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, sürecin makul sürede ve etkin biçimde işlemesi için gereken koşullar sağlansın. Deliller değerlendirilsin. Suç tespit edilirse sorumluları hukuk önünde hesap versin. Bu ülkenin gençlerine kısa yoldan zengin olma hayalini sosyal medyadan pompalayan kolpa hayatların sahipleri için gereken yapılsın.

Kamuoyu, aydınlatılsın. Dijital uyuşturucu tüccarlarının sonunu hep birlikte görelim.

Sayın Çiftçi, Sayın Gürlek…

Beklentimiz, bu dosyanın gündemden düşünce unutulmaması.

Soruşturmanın gizliliği ve kişilerin hakları korunarak, paylaşılabilecek sonuçların kamuoyuna açıklanması.

O servetin hesabının açıklığa kavuşması.

Sanal hayatların toplumda motivasyon etkisi yapmaması için gereken tüm tedbirlerin alınması en büyük beklentimiz.

Ankara’nın işleri parti hesaplarını bekleyemez

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’la görüşmesine yöneltilen eleştirilerde eksik kalan bir soru var: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, merkezi yönetimle görüşmeden şehrin bekleyen işlerini nasıl ilerletecek?

Metro yatırımları, kredi süreçleri, onay bekleyen projeler… Bunların her biri vatandaşın günlük hayatını ilgilendiriyor. Belediye başkanından çözüm bekleyen Ankaralıya, “Partimizde rahatsızlık doğabilir, görüşemedik” denilebilir mi?

Yavaş, görüşmenin gündeminin Ankara olduğunu söylüyor. Bu açıklamaya itiraz edenlerin de somut konuşması gerekir. Hangi talebi yanlış buluyorlar? Hangi projenin görüşülmesine karşı çıkıyorlar?

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın muhalefet partisinden bir belediye başkanıyla görüşmesi, yönetim sorumluluğunun gereğidir. Bu temasın siyasi bedel ödenmesi gereken bir davranış gibi sunulması, yerel yönetimlerin çalışma alanını daraltır.

CHP’nin kuruluş yıldönümü törenlerine katılmaması elbette Yavaş’a sorulabilir. Parti yönetimi açıklama isteyebilir, partililer kırgınlıklarını dile getirebilir. Fakat bu tartışma, Cumhurbaşkanı’yla yapılan görüşmeyi suçlamanın gerekçesine dönüştürülemez.

Muhalefetin burada kendi savunduğu ilkelerle tutarlı olması gerekiyor. Diyalog çağrısı yapılıyorsa, o diyalog gerçekleştiğinde de belediye başkanına hareket alanı tanınmalı.

Yavaş’ın “Gereğini yapmaktan da çekinmem” sözü bu açıdan dikkat çekici. Bu ifadeyi kesin bir istifa kararı gibi okumak doğru olmaz. Üstelik kendisi, iki genel başkanın da rahatsızlıklarını kendisine iletmediğini belirtiyor.

Yine de açıklamasının siyasi mesajı açık: Ankara için gerekli gördüğü temasları sürdürmek istiyor.

Bu tutumun desteklenmesi gerekir. Bir belediye başkanının hizmet amacıyla Cumhurbaşkanı’yla görüşebilmesi, kendi partisindeki konumunu her defasında yeniden tartışmaya açmamalı.

Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu vurgulaması da beraberinde bir sorumluluk getiriyor. Görevi buysa, o görevin gerektirdiği görüşmeleri yapması doğal karşılanmalı. Belediye başkanlığı unvanı hatırlatılırken yetki ve sorumlulukları unutulmamalı.

Özgür Özel’le ilişkinin nasıl yürüdüğü, kime ne zaman haber verildiği muhalefetin kendi iç meselesi. Ankara’nın yatırımları bu ilişkilerin düzelmesini bekleyemez.

Hükümet açısından da ölçü somut olmalı. Görüşmede ele alınan projeler teknik ve mali şartları üzerinden değerlendirilmeli, uygun bulunan işlerin ilerlemesi sağlanmalı. Diyaloğun değerini vatandaş ancak sonuçlarını gördüğünde hisseder.

Muhalefet içindeki adaylık hesaplarının nereye varacağını bugün bilemeyiz. Ancak belediye hizmetlerinin bu hesaplara bağlı yürütülmemesi gerektiğini biliyoruz.

Yavaş’a sorulacak en yararlı soru, Sayın Erdoğan’la neden görüştüğü değil, görüşmenin Ankara’ya ne kazandırdığıdır. Siyasi tartışmayı da kamuoyu denetimini de ciddileştirecek olan bu sorunun cevabıdır.