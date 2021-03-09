Pelkas ne zaman takıma katılacak? İşte son durumu
Konyaspor maçında Skubic ile çarpıştıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas'ın kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.Abone ol
Fenerbahçe’de Konyaspor karşısında alınan net galibiyet moralleri yükseltirken, maç sonu soyunma odasında Pelkas’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kutlama yapılmadı. Pelkas’ın takım uçağına gelmesi ile birlikte endişe yerini sevince bıraktı.
Takımla birlikte İstanbul’a gelen Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı hastanede kontrol altında geçirdi. Yunan futbolcuya yapılan kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmadı. Pelkas iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.
27 yaşındaki orta saha taraftarlar tarafından Konyaspor maçının en iyi oyuncusu seçildi.