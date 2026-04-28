Pelin Öztekin’den özel sözler! “Babamdan gizli oyunculuk yaptım”
Usta oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, konuk olduğu Vildan’la Tadında programında kariyer yolculuğunu ve hayatındaki dönüm noktalarını anlattı.
Oyunculuğa başlama sürecini anlatan Pelin Öztekin, ilk adımlarını babasından gizli attığını söyledi. Öztekin, “Babamdan gizlice ajansa kaydoldum. İlk işim Hayat Bilgisi oldu, onu da babamdan sakladım. BKM Mutfak’a da yine ondan gizli girdim” sözleriyle dikkat çekti.
Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin’in oyunculuk kararını öğrendikten sonra kendisine destek olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, babasının Yılmaz Erdoğan’a söylediği “Eti sizin, kemiği benim” sözünü de paylaşarak duygusal anlar yaşattı.
Rasim Öztekin’in 2021’deki vefatının ardından ekrana ara verdiğini söyleyen Pelin Öztekin, yeniden oyunculuğa dönme isteğini de dile getirdi. Öztekin, “Babamdan sonra ekrana ara verdim. Ama kendimi izlemeyi özledim” dedi.
Pelin Öztekin, 27 yaşında mide küçültme ameliyatı olduğunu da anlattı. Ünlü isim, bu kararı alma nedenini “50’yi görememekten korktum” sözleriyle açıkladı.