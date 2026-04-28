Pelin Öztekin’den özel sözler! “Babamdan gizli oyunculuk yaptım”

Oyunculuğa başlama sürecini anlatan Pelin Öztekin, ilk adımlarını babasından gizli attığını söyledi. Öztekin, “Babamdan gizlice ajansa kaydoldum. İlk işim Hayat Bilgisi oldu, onu da babamdan sakladım. BKM Mutfak’a da yine ondan gizli girdim” sözleriyle dikkat çekti.