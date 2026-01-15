Pelin Öztekin’den duygusal paylaşım: "Doğum günün kutlu olsun babiş"

Pelin Öztekin, geçtiğimiz aylarda, Rasim Öztekin’in bir oyununu yeniden sahneye koyma hayalinden bahsetmiş ve “Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri” adlı eski oyununu yeniden izleyiciyle buluşturma isteğini dile getirmişti. Pelin, “Ferhan Şensoy, Derya Baykal ve babam oynuyordu. O oyunu bir gün sahnelemek isterim” şeklinde açıklamada bulunmuştu.