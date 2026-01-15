Pelin Öztekin’den duygusal paylaşım: "Doğum günün kutlu olsun babiş"
Sevilen oyuncu Rasim Öztekin 2021 yılında aramızdan ayrılmış sanat camiası bu haberle yasa boğulmuştu. Sevilen oyuncunun kızı oyuncu Pelin Öztekin'den babasının doğum gününde çok anlamlı bir mesaj geldi.
Türk sinemasının usta oyuncularından Rasim Öztekin, 8 Mart 2021'de aramızdan ayrıldı. Öztekin’in doğum günü vesilesiyle, oyuncu kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Rasim Öztekin’in 67. yaş gününü kutlayan Pelin Öztekin, babasıyla çocukluk yıllarında çektirdiği özel bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Rasim Öztekin, hayatını kaybetmeden önce “Hayat Şarkısı”, “Hayat Bilgisi”, “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ve “Doksanlar” gibi popüler projelerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Usta oyuncunun ölümünden sonra kızı Pelin Öztekin sıkça babasıyla ilgili duygu dolu paylaşımlar yaparak hafızalardaki yerini taze tutuyor.
Pelin Öztekin, geçtiğimiz aylarda, Rasim Öztekin’in bir oyununu yeniden sahneye koyma hayalinden bahsetmiş ve “Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri” adlı eski oyununu yeniden izleyiciyle buluşturma isteğini dile getirmişti. Pelin, “Ferhan Şensoy, Derya Baykal ve babam oynuyordu. O oyunu bir gün sahnelemek isterim” şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Instagram’da 400 binden fazla takipçisi bulunan Pelin Öztekin, babasının doğum günü için yaptığı paylaşımda duygusal sözler sarf etti.