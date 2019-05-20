Pelin Öztekin 93 kilo verdi! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
Pelin Öztekin, mide ameliyatının ardından 93 kilo vermişti. Öztekin'den şaşırtan bikinili poz geldi.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in kilolarıyla başı dertteydi ki geçirdiği mide ameliyatının ardından 4 yılda 93 kilo birden vererek bambaşka birine dönüştü. Öztekin'in bu büyük değişiminin ardından gelen bikinili pozuysa takipçilerini şaşırttı.
Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni alan Öztekin'in paylaşımının altına yapılan yorumlar ise birbirinden güzel övgüler şeklinde yerini aldı.
Instagram hesabından deniz sezonunu açtığını ifade eden Öztekin, bikinili verdiği pozla ne kadar yol katettiğini takipçilerine göstermiş oldu. Zayıflamaya karar verdiği zaman 153 kilo olan Pelin Öztekin, mide ameliyatının ardından 60 kiloya kadar düştü.
93 kiloyu 4 senede sağlıklı bir şekilde veren güzel oyuncunun halinden oldukça memnun olduğu ise aşikar.