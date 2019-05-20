Pelin Öztekin 93 kilo verdi! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

Pelin Öztekin 93 kilo verdi! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

Pelin Öztekin, mide ameliyatının ardından 93 kilo vermişti. Öztekin'den şaşırtan bikinili poz geldi.

Pelin Öztekin 93 kilo verdi! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in kilolarıyla başı dertteydi ki geçirdiği mide ameliyatının ardından 4 yılda 93 kilo birden vererek bambaşka birine dönüştü. Öztekin'in bu büyük değişiminin ardından gelen bikinili pozuysa takipçilerini şaşırttı.

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Pelin Öztekin 93 kilo verdi! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni alan Öztekin'in paylaşımının altına yapılan yorumlar ise birbirinden güzel övgüler şeklinde yerini aldı.

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Pelin Öztekin 93 kilo verdi! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

 Instagram hesabından deniz sezonunu açtığını ifade eden Öztekin, bikinili verdiği pozla ne kadar yol katettiğini takipçilerine göstermiş oldu. Zayıflamaya karar verdiği zaman 153 kilo olan Pelin Öztekin, mide ameliyatının ardından 60 kiloya kadar düştü. 

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Pelin Öztekin 93 kilo verdi! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

93 kiloyu 4 senede sağlıklı bir şekilde veren güzel oyuncunun halinden oldukça memnun olduğu ise aşikar.

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