Pelin Karahan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! Takipçileri endişelendi

Önümüzdeki sezon yeni bir proje ile ekranlara döneceğinin müjdesini veren Pelin Karahan, yoğun iş temposu öncesinde Bodrum’daki yazlığında denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Tatil fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan başarılı oyuncunun bir fotoğrafı dikkat çekti.