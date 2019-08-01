Pelin Karahan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! Takipçileri endişelendi
Şu sıralar Bodrum'daki yazlığında denizin ve güneşin keyfini çıkaran başarılı oyuncu Pelin Karahan'ın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraftaki detay takipçilerini korkuttu.
Önümüzdeki sezon yeni bir proje ile ekranlara döneceğinin müjdesini veren Pelin Karahan, yoğun iş temposu öncesinde Bodrum’daki yazlığında denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Tatil fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan başarılı oyuncunun bir fotoğrafı dikkat çekti.
Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Karahan sık sık paylaşım yapıyor. Güzel oyuncunun son gönderisinde takipçilerinin dikkatini çeken bir ayrıntı göze çarptı.
Bir krem markasının reklam yüzü olan Pelin Karahan'ın yüzündeki farklılık dikkat çekti. Takipçileri "Krem böyle yapıyorsa kullanmayalım" yorumlarını yaptı.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, Pelin Karahan, Bodrum'da oturdukları sitenin plajında güneşlenirken görüntülenmişti. İki çocuk annesi Karahan'ın fit vücudu ise dikkatlerden kaçmamıştı.