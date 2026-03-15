Pelin Karahan'ın 12 yıllık evliliği bitiyor mu? İşte ünlü oyuncudan net mesaj
2014’te evlenen Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın evlerini ayırdığı iddiası gündeme geldi. İki çocuk sahibi çiftin fikir ayrılıkları yaşadığı ve süreci dostane şekilde yürütmeye çalıştıkları öğrenildi. Karahan, “Bedri çocuklarımın babası, biz hayat arkadaşıyız” diyerek boşanma iddialarına açıklık getirdi.
Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu oldu.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Karahan ile Güntay'ın 12 yıllık evliliklerini bitirecekleri öne sürülmüştü.
EVLERİ AYIRDILAR
İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.
‘BİZ HAYAT ARKADAŞIYIZ’
Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl gibi popüler projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karahan, “Ailevi meseleler hassas konular o yüzden güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik olursa haberleşiriz. Bedri çocuklarımın babası bu süreçte tabi ki görüşüyorum biz hayat arkadaşıyız” dedi.