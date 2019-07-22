Pelin Karahan sarı bikinisiyle Bodrum'u sallıyor! Fit vücuduyla dikkat çekti!

Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun Bodrum konserinde, "Kız kıza geldik. Beyleri evde bıraktık. Kenan'ı çok seviyorum. Bizim düğün şarkımız bile Kenan Doğulu'nundu" şeklinde konuşan Karahan, "Yeni bir proje var. Dizi ile ekranlara geri dönüyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi vermişti.