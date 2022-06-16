Pelin Batu'ya hırsızlık şoku! Gündüz gözü yankesicilerin hedefi oldu
2018 yılında dünya evine girdiği kalp ve damar cerrahı Macit Bitargil’le psikolojik baskı ve fiziksel şiddete eğimli davranışlar sergilediği gerekçesiyle boşanma davası açan oyuncu ve tarihçi Pelin Batu, yolda yürürken yankesicilerin hedefi oldu. İstanbul Şişli'de Halaskargazi Caddesi üzerinde yürüyen Batu bir süre sonra telefonunun olmadığını fark etti. Şikayetçi olan Batu'nun telefonunu çalan zanlı, yakalandı. Soruşturması devam ediyor.
Olay 6 Haziran günü İstanbul Şişli'de meydana geldi. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda, oyuncu ve tarihçi Pelin Batu, yolda yürürken yankesicilerin hedefi oldu. Batu bir süre sonra telefonunun olmadığını fark etti.
Batu, bir karakola giderek telefonunun çalınmış ya da kaybolmuş olabileceği ihbarında bulundu.
Karakolda ifade veren oyuncu Pelin Batu, yolda yürüdüğü sırada sırt çantasının açık vaziyette olduğunu içerisinde bulunan pembe renkli iphone marka telefonunun yerinde olmadığını, çalındıysa şikayetçi, kaybolduysa tarafına teslim edilmesini talep etti.
İhbar üzerine emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Devriye ekiplerine bildirilen şüpheli olay sonrası Güven Timleri akşam saatlerinde durumundan şüphelendiği bir kişiye kimlik doğrulaması yaptı.