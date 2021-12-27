Pelin Akil'i Instagram'da delirten yorum: İkiz bebeklerine ayrımcılık yapıyorsun!
İkiz kızları Alin ve Lina ile paylaştığı videolarla sosyal medyada dikkat çeken oyuncu Pelin Akil, takipçilerinin '"İkizler arasında ayrımcılık yapıyorsunuz" yorumlarına delirdi.
Kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ile mutlu evliliklerinden dünyaya gelen Alin ve Lina isimli ikizleri ile sosyal medyada birbirinden sevimli videolar ve fotoğraflar paylaşan Pelin Akil, takipçilerinin ikiz kızlarına eşit davranmadığına yönelik eleştirileriyle adeta çılgına döndü.
Pelin Akil ve Anıl Altan 3 yıllık beraberliklerinin ardından nikah masasına oturarak dünyaevine girmişlerdi. Sosyal medyanın gözde çifti olarak yayınladıkları videolarla birçok beğeni alan ünlü çiftin ikiz bebekleri büyüdü ve Instagram'da ünleri neredeyse oyuncu anne-babalarına ulaştı. Sevimli ikizlerin video ve fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, son zamanlarda Instagram'dan gelen sert yorumlar ve eleştiriler ikizlerin annesi Pelin Akil'i çileden çıkardı.
"Dünyanın en güzel duygusu musun? Lina benim kucağımda Alin babasının kucağında..."
Kızıyla koltukta uyuduğu videoya; "Dünyanın en güzel duygusu musun? Lina benim kucağımda Alin babasının kucağında... Şükürler olsun" notunu düşen oyuncu, kendisini ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçilerini ifşa etti.
İşte o paylaşım...