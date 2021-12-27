Pelin Akil'i Instagram'da delirten yorum: İkiz bebeklerine ayrımcılık yapıyorsun!

Pelin Akil ve Anıl Altan 3 yıllık beraberliklerinin ardından nikah masasına oturarak dünyaevine girmişlerdi. Sosyal medyanın gözde çifti olarak yayınladıkları videolarla birçok beğeni alan ünlü çiftin ikiz bebekleri büyüdü ve Instagram'da ünleri neredeyse oyuncu anne-babalarına ulaştı. Sevimli ikizlerin video ve fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, son zamanlarda Instagram'dan gelen sert yorumlar ve eleştiriler ikizlerin annesi Pelin Akil'i çileden çıkardı.