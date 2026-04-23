Pelin Akil'den tatil kaçamağı! Fethiye'den paylaştığı kareler olay...
Pelin Akil, ikiz kızları için düzenlenen doğum günü kutlamasının ardından rotayı tatile çevirdi. Eski eşi Anıl Altan ve çocuklarıyla aynı karede yer aldığı kutlamayla konuşulan ünlü oyuncu, bu kez Fethiye’den yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Doğayla iç içe verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Arka Sıradakiler dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina olmuştu. Uzun süre örnek gösterilen ikili, geçtiğimiz ağustos ayında ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklayarak magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
Ayrılık kararına rağmen çocukları söz konusu olduğunda bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ile Anıl Altan, son olarak ikiz kızlarının doğum günü kutlamasında birlikte görüntülendi. Pelin Akil’in bu özel gün için yaptığı duygusal paylaşım da sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu, kızlarının bebeklikten bugüne uzanan anlarını paylaşarak annelik duygusunu içten sözlerle anlattı. “İlk adımlarınızdan bugününüze nasıl geldik” duygusunu taşıyan paylaşımı, takipçileri tarafından hem samimi hem de dokunaklı bulundu. Özellikle “Siz büyüdükçe ben yeniden doğdum” sözleri, en çok dikkat çeken detaylardan biri oldu.
Doğum günü kutlamasının hemen ardından kısa bir mola veren Pelin Akil, bu kez Fethiye tatilinden kareler paylaştı. Doğal güzellikler eşliğinde verdiği pozlarla öne çıkan oyuncu, sade tarzı ve enerjisiyle yine sosyal medyanın ilgi odağı olmayı başardı.