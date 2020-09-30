Pelin Akil'den sevindiren haber Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı
Şimdilerde ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alacak olan Pelin Akil'den herkese örnek olacak bir hamle geldi.
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan'la evliliğinin ardından ikiz kız annesi olan Pelin Akil, bir süre televizyon ekranlarından uzak kaldı fakat şimdilerde geri dönmeye hazırlanıyor. ATV'nin en iddialı ve en uzun soluklu dizisinin kadrosuna giren Pelin Akil, Bahar karakterine hayat verecek.
İkiz kızları artık 18 aylık olan Pelin Akil, EDHO dizisinin yanı sıra yeni hamlesiyle herkesin takdirini topladı. Şimdiye kadar sürekli olarak işleri nedeniyle okulunun son senesini ihmal eden Akil, okulunu bitirecek.
Pelin Akil, ''34 yaşındayım ve online eğitim alarak okulu bitirme kararı aldım. 18 aylık ikiz bebek annesiyim ve yeni bir işe de başladım. Bu hepinize örnek olsun. O yüzden kafaya koyun ve yapın. İlkokula başladığım heyecanımın aynısını hissediyorum’'' dedi.
Pelin Akil: 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır.