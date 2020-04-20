Pelin Akil'den ikizleri Alin ve Lina için duygulandıran paylaşım!
Güzel oyuncu Pelin Akil Altan, 1 yaşlarına basan ikiz çocukları Alin ve Lina'nın doğum günlerini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla kutladı.
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Pelin Akil Altan, sosyal medya hesabından 1 yaşlarına basan ikizleri Alin ve Lina'nın doğum günlerini kutladı. "Birbirinizin elini hiç bırakmayın" diyen Akil, paylaşımına şu ifadeleri yazdı:
"İyi ki doğdunuz benim küçük mucizelerim. İyi ki... Ne güzel geldiniz bize. Biz de size iyi gelelim diye çabalıyoruz. Asla sizi boş bir defter olarak görüp, doldurmaya çalışmıyoruz.
Bir tane daha kendimizden yapmaya çalışmıyoruz, kocaman sevgimizle sizi izliyoruz. Her gün yeni şeyler keşfetmenizi hayranlıkla seyrediyoruz. Asıl biz çok şey öğreniyoruz. Sağlıklı ve neşeli olun. Allah’tan tüm duam bundan ibaret.
"Gücünüz her an gözlerimi dolduruyor": Bir de bize de uzun, sağlıklı bir ömür versin de sizin güzel anlarınıza şahitlik edelim. Gözümün, gönlümün gördüğü en güzel varlıklarsınız. Masumiyetiniz, cennet kokunuz, gülümsemeniz, yaratıcılığınız, gücünüz her an gözlerimi dolduruyor.