Pelin Akil'den ikizleri Alin ve Lina için duygulandıran paylaşım!

"Gücünüz her an gözlerimi dolduruyor": Bir de bize de uzun, sağlıklı bir ömür versin de sizin güzel anlarınıza şahitlik edelim. Gözümün, gönlümün gördüğü en güzel varlıklarsınız. Masumiyetiniz, cennet kokunuz, gülümsemeniz, yaratıcılığınız, gücünüz her an gözlerimi dolduruyor.