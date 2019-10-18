Pelin Akil ve Anıl Altan ikiz kızlarının yüzünü ilk defa paylaştı bakın kime benziyorlar
Geçtiğimiz Nisan ayında ikiz kızlarını kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızlarının yüzlerini ilk defa paylaştılar.
2016 Yılında hayatlarını birleştiren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, geçtiğimiz Nisan ayında ikiz kızlarını kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamışlardı. İkizlerinin dünyaya gelmesinden bu yana sosyal medyada fotoğraf paylaşırken yüzlerini göstermemeye özen gösteren çift, ilk kez ikizlerinin yüzleri açık fotoğraflarını paylaştı.
Bir ilke imza atarak kızları Alin ve Lina'nın yüzünün tam olarak göründüğü fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Pelin Akil, "Tanıştırayım, benim dünyam'' notunu düştü. Fotoğraftaki ikizlerdense soldaki Alin sağdaki Lina.
Pelin Akil'in kızlarının yan yana olduğu fotoğrafının altına, binlerce "Maşallah" yorumu yağdı. İkizlerden Alin anne Pelin Akil'e benzetilirken sağdaki Lina ise baba Anıl Altan'a benzetildi.
İkiz bebek sahibi olan Pelin Akil Altan kimdir?
Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır.