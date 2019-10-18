Pelin Akil ve Anıl Altan ikiz kızlarının yüzünü ilk defa paylaştı bakın kime benziyorlar

2016 Yılında hayatlarını birleştiren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, geçtiğimiz Nisan ayında ikiz kızlarını kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamışlardı. İkizlerinin dünyaya gelmesinden bu yana sosyal medyada fotoğraf paylaşırken yüzlerini göstermemeye özen gösteren çift, ilk kez ikizlerinin yüzleri açık fotoğraflarını paylaştı.