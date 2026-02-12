Pelin Akil ve Anıl Altan davette görüldü! Eski eşlerin diyaloğu olay oldu...

Pelin Akil ve Anıl Altan, Arka Sıradakiler dizisinde tanışıp aşka yelken açmış ve 2016 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak mutlu gibi görünen bu evlilik, geçtiğimiz ağustos ayında sona erdi. Çift, boşanma kararı alarak ilişkilerini resmen sonlandırdıklarını duyurdu.