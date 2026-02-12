Pelin Akil ve Anıl Altan davette görüldü! Eski eşlerin diyaloğu olay oldu...
Geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ve Anıl Altan, bugün katıldıkları bir davette karşı karşıya geldi. Eski çiftin ayaküstü sohbeti, davetteki diğer konukların dikkatini çekti.
Pelin Akil ve Anıl Altan, Arka Sıradakiler dizisinde tanışıp aşka yelken açmış ve 2016 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak mutlu gibi görünen bu evlilik, geçtiğimiz ağustos ayında sona erdi. Çift, boşanma kararı alarak ilişkilerini resmen sonlandırdıklarını duyurdu.
Boşanmanın ardından Anıl Altan’ın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf, yeni aşk söylentilerini başlatmıştı.
Altan’ın yanında görülen Handan Buse Gürcan, sosyal medyada “Yeni bir ilişki mi başlıyor?” iddialarını doğurmuştu. Bu paylaşım kısa sürede magazin gündemini meşgul etti.
Bugün, Pelin Akil ve Anıl Altan, boşanmanın ardından ilk kez bir davette bir araya geldi.