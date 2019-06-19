Pelin Akil sosyal medyadan isyan etti! ''Evime kadar geliyorlar''
Geçtiğimiz aylarda ikiz kızlarını kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evlerine hayranları gelmeye başlayınca Pelin Akil, sosyal medya hesabından isyan etti.
Nisan ayında ikiz bebek annesi olan Pelin Akil, sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni topluyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Akil, anne olduktan sonra anneler ve anne adaylarına tavsiyelerde bulunuyor. Takipçileri ile sık sık iletişim kurmaya çalışan güzel oyuncu, yaşadığı bir olay hakkında isyanını hayranları ile paylaştı.
Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evimize kadar gelip, kapımızı çalıp 'Evinizi ziyarete geldik, sizi görmeye geldik' diyen bazı kız arkadaşlar var. Yapmayın bunu. Burası bizim evimiz, özelimiz. Dışarıda zaten sizi gördüğümde seve seve öpüyorum, konuşuyorum, fotoğraf çektiriyorum. Aşağıda güvenlik de var ama nasıl yukarı çıkabildiniz bilmiyorum. Ama bu yaptığınız doğru değil'' diyerek isyan etti.
Oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini ikiz bebekleriyle taçlandıran çiftin geçtiğimiz ay bebekleri Alin ve Lina dünyaya gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde de Pelin Akil'e bir takipçisi 'bakımsızsın' deyince Akil'den takipçisine yanıt gecikmemişti.