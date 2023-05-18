Pelin Akil geçersiz oy kullananlara ateş püskürdü! "1 milyon 363 bin 143 tasdikli gerizekalı"
Oyuncu Pelin Akil, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulalarının üzerine ‘Şampiyon Galatasaray’, ‘Siyasi görüşü Beşiktaş’, ‘Ali Koç İstifa’ gibi yazılar yazarak geçersiz oy kullananlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateş püskürdü. Görüntüleri paylaşan Akil, “1 milyon 363 bin 143 tasdikli gerizekalı” derken gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte detaylar...
Pelin Akil, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy pusulalarının üzerine ‘Şampiyon Galatasaray’, ‘Siyasi görüşü Beşiktaş’, ‘Ali Koç İstifa’ gibi yazılar yazarak geçersiz oy kullananlara Instagram hesabından tepki gösterdi.
Akil, “1 milyon 363 bin 143 tasdikli gerizekalı” dedi.
Oyuncu Pelin Akil, geçersiz oy kullanan ve oy pusulalarını sosyal medya hesabında paylaşan seçmenleri eleştirdi. Akil, bu paylaşımına gelen tepkiler üzerine paylaştığı gönderide adeta ateş püskürdü.
Gösterdiği tepkinin kendi görüşünden oy kullanmayanlara olduğunu düşünenlere ise ateş püskürdü. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisine bu nedenle hakaret edenlere karşı hukuki sürecin başlatılacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: