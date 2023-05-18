Pelin Akil geçersiz oy kullananlara ateş püskürdü! "1 milyon 363 bin 143 tasdikli gerizekalı"

Gösterdiği tepkinin kendi görüşünden oy kullanmayanlara olduğunu düşünenlere ise ateş püskürdü. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisine bu nedenle hakaret edenlere karşı hukuki sürecin başlatılacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: