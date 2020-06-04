Pelin Akil eşi Anıl Altan'ın cevabını beğenmeyince bakın ne yaptı
İkiz kızlarıyla sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan çiftten Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın kendisine verdiği cevabı beğenmeyince tepkisiyle herkesi kırdı geçirdi.
2016 yılında mutluluklarını nikah masasına taşıyarak evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın geçtiğimiz yıl dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile mutlulukları daim olarak devam ediyor. Evliliklerini ikiz kızlarıyla taçlandıran ünlü oyuncular, zaten aktif oldukları sosyal medyada ikizleriyle de eğlenceli anlarını paylaşarak sosyal medya takipçilerini daha da arttırdı.
Son olarak ise Pelin Akil, Instagram'da video çekerken eşi Anıl Altan'a takipçilerinin önünde bir soru yöneltti. Altan'ın verdiği cevabı beğenmeyen Akil ise tepkisiyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
Akil, o sırada çocuklarıyla vakit geçiren Altan'a "Bana milyonların önünde güzel bir şey söyler misin?" dedi.
"Spor aletlerimin üzerini kapatır mısın? Çok yağmur yağıyor" yanıtını alan Pelin Akil, aldığı cevaptan mutlu olmadığını gözler önüne serdi.