Pelin Akil eşi Anıl Altan'ın cevabını beğenmeyince bakın ne yaptı

2016 yılında mutluluklarını nikah masasına taşıyarak evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın geçtiğimiz yıl dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile mutlulukları daim olarak devam ediyor. Evliliklerini ikiz kızlarıyla taçlandıran ünlü oyuncular, zaten aktif oldukları sosyal medyada ikizleriyle de eğlenceli anlarını paylaşarak sosyal medya takipçilerini daha da arttırdı.