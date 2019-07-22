Pelin Akil Altan'ın kızlarından Lina 'anne' deyince gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar
Pelin Akil Altan ve ALtan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina büyüyor. Geçtiğimiz gün, kızının ilk defa 'Anne' deyişini duyan Pelin Akil, gözyaşlarına hakim olamadı.
3 Yıl önce birliklerini nikah masasına taşıyan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 3 ay önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamışlardı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak çiftten Pelin Akil, kızının 'Anne' deyişini gözyaşları içinde paylaştı.
Dört aylık hamileyken ikiz bebekleri olacağını öğrenen çift büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşamıştı. Güzel oyuncu, önceki gün hayatının en mutlu anlarından birini kamera kaydına aldı. Annesi ile bebeğinin eğlenceli anlarını kameraya alan oyuncu, kızının annesi Şenay Özgün'e 'Anne' dediğini duydu. Yaşadığı büyük heyecan karşısında duygularını gizleyemeyen Pelin Akil, gözyaşlarını tutamadı.
İkizlerini ve aile yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil, bu kez kızı Lina'nın anneannesine 'Anne' dediği anları paylaştı:
Akil, bu duygu dolu anları Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Kurban olurum... Storyde kalmasın istedim. 20 Temmuz 2019 bugün tam 3 ayları bitti...