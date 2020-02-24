Pelin Akil Altan'ın bakıcı hakkındaki sözleri olay oldu açıklama ise gecikmedi

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında hayatını birleştiren Pelin Akil, evliliğini geçtiğimiz yıl Nisan ayında ikiz bebekleriyle taçlandırdı. Anne olan Pelin Akil'in hayatı oldukça değişti. Bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına aldığından beri hayatının değiştiğini söyleyen Akil'in bir röportaj sırasında söylediği 'bakıcı' açıklamaları ise yanlış anlaşıldı.