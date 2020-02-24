Pelin Akil Altan'ın bakıcı hakkındaki sözleri olay oldu açıklama ise gecikmedi
Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, ikiz bebeklerini kucaklarına aldığından beri her şeye oldukça dikkat etmeye başladı. Durum böyle olunca Akil'in bakıcılar hakkında söyledikleri yanlış anlaşıldı, açıklama geldi.
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında hayatını birleştiren Pelin Akil, evliliğini geçtiğimiz yıl Nisan ayında ikiz bebekleriyle taçlandırdı. Anne olan Pelin Akil'in hayatı oldukça değişti. Bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına aldığından beri hayatının değiştiğini söyleyen Akil'in bir röportaj sırasında söylediği 'bakıcı' açıklamaları ise yanlış anlaşıldı.
Pelin Akil, "Bebeğinizi bakıcıya bırakıp, dışarıya çıkar mısınız? Bakıcınıza güvenebilir misiniz?" sorusuna "Hayır" yanıtı verdiği için eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepki alan Pelin Akil, bebeklerin yalnız kalmasına gerek olmadığına, keyfi olarak dışarı çıktığında ise mutlaka ailesinden birini eve çağırdığını dile getirdi.
Akil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
''Pelin Akil bakıcıya güvenmiyor' diye haberler çıktı. Muhabir arkadaş bana 'Çocuğunuzu bakıcıya bırakıp, evden çıkar mısınız?' dedi. Ben çıkmam.''
''Çıkarım' demem mi daha çok hoşunuza gidecek? Ben böyle bir anneyim. Bizim yardımcımız benim anneliğimle gurur duyduğunu söylüyor hep.''