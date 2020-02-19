Pelda'yı PKK'dan kurtarmıştı! Annenin kızı için yaptığı duygulandırdı

'Son 6 yılı hatırlamak istemiyorum'

Kızının emniyetteki ifade işlemlerinin ardından evine döneceğini ifade eden Ayhan, şunları söyledi:

"Bizimle yemek yiyecek. Sabah oğlumla uyandık. Aramızda uyuyacağını konuştuk. Oğlum, 'ablama sarılıp uyuyacağım' dedi. Ablalarını ne zaman göreceklerini merak ediyorlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok sevindik. 3 gecedir uyku girmiyor gözüme. Devletimiz sağ olsun. Allah polisimizden, askerimizden razı olsun. Son 6 yılı hiç hatırlamak istemiyorum. Ne gece ne gündüz ne dakika ne saniye aklımdan çıkmadı. Ben evde diğer çocuklarım yüzümden ağlayamadım ama dışarıda bahsedildiği zaman hep ağlıyordum. Hep dua ediyordum. Bir gün kızıma kavuşayım sonra öleyim diye. Çok şükür kavuştuk.