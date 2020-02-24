Pegasus pilotu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

M.A. ifadesinin ardından taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Kaptan pilot M.A, savcılıkta ifade verdikten sonra "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.