Pegasus Hava Yolları'ndan Boeing 737-10 filosu için LEAP-1B motoru siparişi

Pegasus Hava Yolları, Boeing 737-10 filosunu güçlendirmek amacıyla CFM International ile 300 adede kadar LEAP-1B motoru için anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yedek motorlar ile uzun vadeli bakım hizmetlerini de kapsayan anlaşma, Pegasus'un daha yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyecek.

Anlaşma, Aralık 2024'te duyurulan ve Pegasus Hava Yolları'nın bugüne kadarki en büyük uçak siparişi kapsamında yer alan Boeing 737-10 teslimatlarına da katkı sağlayacak.

Şirket, LEAP motorunu dünyada kullanan ilk operatör olarak Temmuz 2016'da İstanbul-Antalya hattında ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. Hava yolu şirketi, ticari operasyonlarına CFM56-3 motorlarıyla başlarken, daha sonra CFM56-5B ve CFM56-7B motorlarıyla güçlendirilmiş filolarını bünyesine katarak büyümesini sürdürdü.

Pegasus, bugün hem LEAP-1A hem de LEAP-1B motorlarıyla çalışan yeni nesil uçaklarla filosunu geliştirmeye devam ediyor. Pegasus filosundaki uçakların ortalama yaşının 4,9 olmasıyla şirket, Türkiye'nin en genç filolarından biri ve dünyanın en genç ikinci filosu konumunda bulunuyor.

CFM International tarafından geliştirilen LEAP motorları, bugüne kadar 4 binden fazla uçağa teslim edilerek ticari havacılık tarihindeki en hızlı devreye alma süreçlerinden birine imza attı.

Kompozit fan kanatları ve seramik matris kompozitler gibi ileri üretim teknolojileri sayesinde LEAP motorları, önceki nesil CFM56 motorlarına kıyasla yüzde 15 daha yüksek yakıt verimliliği ve aynı oranda daha düşük karbon emisyonu sağlıyor. Öte yandan, gelişmiş durum izleme sistemleri ve açık bakım-onarım (MRO) ağıyla desteklenen LEAP motorları, dar gövdeli uçaklar için yüksek operasyonel kullanım oranları ve kanıtlanmış kalkış güvenilirliği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, opersayonlarına başladıklarından bugüne kadar CFM motorlarının, Pegasus'un yolcularına hizmet veren güvenilir ve daha verimli bir filo oluşturmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Öztürk, 'LEAP motor ailesinin operasyonel performansından son derece memnunuz ve aynı performansla operasyonel istikrarı Boeing 737-10 filomuza da taşımayı hedefliyoruz. LEAP-1B motorunun daha düşük emisyon değerleri ve daha yüksek yakıt verimliliği hem 2030 karbon azaltım hedefimize hem de sektörün 2050 net sıfır emisyon hedefine önemli katkı sağlayacaktır.' ifadesini kullandı.

CFM International Başkanı ve CEO'su Gael Meheust, anlaşmanın Pegasus Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan ve son derece başarılı bir işbirliklerinin önemli ölçüde genişletilmesini temsil ettiğini kaydetti.

Meheust, LEAP motorlarıyla donatılmış Pegasus uçaklarının şirketin devam eden büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.