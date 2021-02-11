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Peçeli mezdeke dansı Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun başını yaktı

Dans görüntüleri Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun başını yaktı. Sarıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, 134 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ortalığı kasıp kavuruyor. Sarıoğlu'nun evinden ve özel hayatından sık sık kesitleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Sarıoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda paylaştığı dans videosu büyük ses getirmişti.

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Sarıoğlu videoda yüzü peçeli şekilde Mezdeke dansı yaptığı görüntüler adeta dansözlere taş çıkarmıştı.

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Sarıoğlu'nun görüntülerini bazı sosyal medya kullanıcıları yakışıksız bulmuş ve tepki göstermişti.

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