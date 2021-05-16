Pazartesi yasakları açıklandı! Kafe ve restoranlar açılmıyor, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı yok

Aşı yaptıran 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yasak yok

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.