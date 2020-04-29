Pazarda suçüstü yakalandı! 'Havalar ısınınca öldü gibi geliyor'...
Pazarlarda tezgahtan seçerek sebze ve meyve almak yasak... Ancak bu yasağa pek de uyan yok... Pazarcılar "seçme deyince müşteri 'almam' diyor" dişe dertlenirken suçüstü yakalanan müşterilerin savunmaları ise pes dedirtti...
ADANA’da, ramazan ayı ile birlikte semt pazarlarında hareketlilik artarken, bazı vatandaşlar meyve ve sebzeyi elleriyle seçerek kuralları hiçe saydı. Sebze alışverişini eliyle seçerek yapan Emine Yakışıklıer, "Havalar ısınınca insanlara koronavirüs öldü gibi geliyor, biraz serinlik oluyor insanların içinde” dedi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentlerdeki semt pazarlarında maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu getirilirken, alışveriş yapan vatandaşların meyve ve sebzeyi seçerek alması da yasaklanmıştı.
Adana Çukurova Semt Pazarı’nda ise alınan tedbir kararlarına rağmen bazı vatandaşlar alışverişini elle seçerek yapmayı sürdürdü.
Elle seçiyorum yanlış olduğunu da biliyorum
Sebze alışverişini elle seçerek yapan Emine Yakışıklıer, çürük ya da yıpranmış ürün almak istemediği için bu şekilde alışveriş yaptığını ama yanlış olduğunu söyledi.