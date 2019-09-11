Pazara gelenler ilk kez böyle bir meyve gördü şekli fiyatı ve tadı şaşırttı

Bir tanesi bir kasa domatese bedel: Ejder meyvesini Eskişehir’e getiren ve satan Emin Özkaya, ejder meyvesinin çok faydalı olduğunu ve satışların da tatmin ettiğini dile getirdi. Özkaya, “Çok faydalı bir meyve, çok şeye faydası olduğu, vitamin deposu olduğu söyleniyor. Ejder meyvesinin ana vatanı ise Amerika’dır. Oradan dünyanın çeşitli ülkelerine yayılıyor. Türkiye'de Mersin ilimizde yetiştirilmeye başlandı. Orada domates, biber yetiştiren seracıların hepsi şimdi Ejder meyvesini ekmeye başladılar. Çok güzel ürün alıyorlar. Bunun bir tanesi bir kasa domatese bedel fiyat olarak Mersin'de tanesi 20-25 liraya satılıyor. Biz de Eskişehirli halkımız görsün, tanısın, tatsın diye getirdik bunu aynı fiyata satıyoruz” şeklinde konuştu.