Payitaht Abdülhamid setinde korkunç kaza! Ünlü oyuncu ölümden döndü

Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan, gerekli müdahalelerin anında yapılmasını sağlayan yapımcımız Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, Es Film'in uygulayıcı yapımcısı Selda Hanım ve ekibine çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin kızçelerim. Tüm oyuncu dostlarıma ve kamera arkası ekibimize hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyiyim ve daha iyi olacağım."