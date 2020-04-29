Paulo Dybala'nın dördüncü Koronavirüs testi yine pozisitif çıktı
İspanya basını, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın koronavirüs testinin bir kez daha pozitif çıktığını yazdı.
Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden biri Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli ilk olarak 37.9 milyon takipçisi Instagram hesabından 21 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.
4. kez test yaptırdı pozitif çıktı: Dybala, daha sonra virüsten kurtulduğunu açıklamasına karşın, İspanyol Mega TV'de yayınlanan El Chiringuito isimli televizyon programında oyuncunun bir kez daha koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Programda Dybala'nın son 6 haftada 4. kez test yaptırdığı belirtilirken, son testlerin olumsuz olduğu vurgulandı.
Kız arkadaşının durumu belirsiz: Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi ile birlikte koronavirüse yakalanan Dybala'nın testlerinin nereden alındığı belirtilmedi. Kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin test sonuçlarıyla ilgili bilgi verilmezken, ikisinin mi yoksa sadece Dybala'nın mı semptomlar taşıdığı belirsizliğini koruyor.
Nisan ayının başlarında Sabatini, koronavirüs testinin 'hatalı negatif' çıktığını duyurmasına karşın, sonraki testte covid-19'a yakalandığı ortaya çıkmıştı.