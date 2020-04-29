Paulo Dybala'nın dördüncü Koronavirüs testi yine pozisitif çıktı

4. kez test yaptırdı pozitif çıktı: Dybala, daha sonra virüsten kurtulduğunu açıklamasına karşın, İspanyol Mega TV'de yayınlanan El Chiringuito isimli televizyon programında oyuncunun bir kez daha koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Programda Dybala'nın son 6 haftada 4. kez test yaptırdığı belirtilirken, son testlerin olumsuz olduğu vurgulandı.