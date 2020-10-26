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Paul Pogba'dan İslam düşmanı Macron'a tepki: Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba, Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa Milli Takım kariyerini sonlandırma kararı aldı.

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İslam düşmanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı.

Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba radikal bir karara imza attı.

Milli Takım kariyerini sonlandırdı
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

Müslümanlar için böyle bir karar aldı
Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Manchester United forması giyen Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'nın en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Paul Pogba'nın, Fransa Milli Takım'ına veda edeceğini öğrenen Müslümanlar, özellikle sosyal medyada gündem oluşturdu. İşte futbolseverlerin Paul Pogba paylaşımları...


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