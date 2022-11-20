İşte patronların masasındaki asgari ücret formülü! 10 bin olsun diyen var
Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, gözler 7 Aralık'ta yapılacak kritik pazarlık görüşmelerine çevrildi. İşçi işveren temsilcileri kritik toplantı öncesi beklentilerini açıkladı. Patronlar asgari ücrete yapılacak bir yüzde yüz oranındaki zamma sıcak baktıklarını belirtirken, bölgesel asgari ücret önerisi dikkat çekti. İşte asgari ücret zammıyla ilgili tüm detaylar...
Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, milyonlarca çalışan kritik asgari ücret pazarlığından çıkacak sonuca kilitlendi. 7 Aralık'ta asgari ücret zammı için işçi ve işveren temsilcilerinin masaya oturması beklenirken, tarafların beklentileri de netleşmeye başladı.
Yıllık enflasyonun yüzde 85 olmasına dikkat çeken patronlar asgari ücretin yüzde 100 zamla 4.250 TL'den 8.000-8.500 TL'ye çıkmasına sıcak baktıklarını belirtiyor. İşçiler ise 'enflasyon dursun' çağrısı yaptı. Öte yandan asgari ücretle ilgili 'bölgesel olsun' önerisi de dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç "İstanbul'daki bir asgari ücretle, 5-6'ncı teşvik bölgesindeki asgari ücret aynı olmamalı" diye konuştu.
'Asgari ücretin 8 bin 500 dolaylarında olması bizim için makul'
Sabah Gazetesine konuşan İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirtti.
İşverenin çalışanını korumak için ara zam yaptığını hatırlatan Güzeldere, "Asgari ücrette bir yıllık enflasyon oranları baz alınıyor. Geçen yıl asgari ücreti baz aldığımızda 8 bin-8 bin 500 bandı bizim açımızdan makul. Ancak devlet teşvikleri çok önemli. Bizim de maliyetlerimiz çok ciddi oranda arttı. Özellikle sigorta primlerinde ciddi teşvik gerekiyor" dedi.