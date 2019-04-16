Patron olmak için işinden istifa etti! 3 ülkeye satıyor ve paraya para demiyor
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurduğu çiftlikte yaklaşık 2 bin kaz besleyen girişimci Tahsin Hacıbekiroğlu, yurt içi piyasaların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti satıyor.
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) işletme, Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF maliye bölümlerinden mezun olduktan sonra özel bir firmanın bölge müdürlüğünü yürüten Hacıbekiroğlu (34), kaz çiftliği kurup kendi işinin patronu olmak için görevinden istifa etti.
Kendi işinin patronu olmak için istifa etti: Hacıbekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce deneme amaçlı az sayıda aldığı kaz yavrusuyla girdiği sektörde, bugün yaklaşık 2 bin kazla taleplere cevap vermeye çalıştığını söyledi.
Yurt içi piyasaların yanı sıra farklı firmalar aracılığıyla yurt dışına da ihracat gerçekleştirdiğini aktara Hacıbekiroğlu, "Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti ihraç ediyoruz. Geçen ay yurt içi ve dışında toplam 500 adet kaz satışı gerçekleştirdik." dedi.
Çiftliğinde yaptığı barınağın hemen yanındaki sulama barajı çevresinde kazlarını her gün gezintiye çıkardığını anlatan Hacıbekiroğlu, kaz üretimine maliyeti düşük, geliri yüksek olduğu için girdiğini vurguladı.