Patatesi sekiz saat ayakkabının içinde bekletin olacaklar sizi şok etsin!
Sofraların vazgeçilmesi patatesi sevmeyen yoktur. 10'u aşkın yemeği yapılan, suyu güzellik için kullanılan patatesin daralan ayakkabıları genişlemesi hatta deri ayakkabıların parlaması için de kullanıldığını biliyor muydunuz?
Bugün daha önce hiç duymadığınız pratik bir bilgi ile karşınızdayız. Patates tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilerek tüketilen bir besin fakat, bugün sizinle öyle bir faydasını paylaşacağız ki bu yöntemi tanıdığınız herkese anlatacaksınız.
Ülkece sevdiğimiz sebzelerin başında patates geliyor. Patatesin haşlaması, kızartması, kavurması herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Fakat daha önce patatesin ayakkabılarla olan ilişkisini duymuş muydunuz?
Kokan ayakkabılarla mücadele ediyorsanız, utanmayın. Ayakkabı kokusu, en hijyenik koşucular için bile oluşur; bu, ayaklarınızda günde yarım litre kadar ter salgılayan 250.000 ter bezi olduğu düşünülürse mantıklıdır. Ayakkabılarınız ciddi şekilde kokan bazı bakteriler için üreme alanıdır. Bu yöntemle, kokan ayakkabılarından kötü kokuları uzaklaştıracaksın. Neyse ki, ayakkabı kokusundan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek ve kokusuz bir ortam yaratmak oldukça kolaydır. Kokan ayakkabılarınızdaki kokuyu gidermenin bu etkili yoluna bir göz atın.
Kokan ayakkabınızın içine sığacak şekilde bir adet patatesi soyup ayakkabının iç kısmına güzelce yerleştirin. 8 saat boyunca patatesin ayakkabınız içinde kalmasını sağlayın. Patates bu süre içerisinde kuruyup ayakkabınızdaki nemi ve kokuyu içine alacaktır.