Patatesi sekiz saat ayakkabının içinde bekletin olacaklar sizi şok etsin!

Kokan ayakkabılarla mücadele ediyorsanız, utanmayın. Ayakkabı kokusu, en hijyenik koşucular için bile oluşur; bu, ayaklarınızda günde yarım litre kadar ter salgılayan 250.000 ter bezi olduğu düşünülürse mantıklıdır. Ayakkabılarınız ciddi şekilde kokan bazı bakteriler için üreme alanıdır. Bu yöntemle, kokan ayakkabılarından kötü kokuları uzaklaştıracaksın. Neyse ki, ayakkabı kokusundan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek ve kokusuz bir ortam yaratmak oldukça kolaydır. Kokan ayakkabılarınızdaki kokuyu gidermenin bu etkili yoluna bir göz atın.