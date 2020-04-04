Patates tostu nasıl yapılır kahvaltıda yeni bir lezzet!

Bugün kahvaltılarınıza eşlik edeceğiniz harika bir lezzet hazırladık. Klasik tost tariflerinden sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Neredeyse her öğünümüze eşlik eden patatesin tost haline getirilmiş bu haline bayılacaksınız. Bu lezzet size bildiğiniz tüm tost tariflerini unutturacak emin olabilirsiniz.