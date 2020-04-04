Patates tostu nasıl yapılır kahvaltıda yeni bir lezzet!
Kahvaltıda değişik bir alternatif arayanlar için hazırladığımız bu patates tostu tarifine mutlaka göz atmalısınız.İşte patates tostu malzemeleri ve yapımı!
Bugün kahvaltılarınıza eşlik edeceğiniz harika bir lezzet hazırladık. Klasik tost tariflerinden sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Neredeyse her öğünümüze eşlik eden patatesin tost haline getirilmiş bu haline bayılacaksınız. Bu lezzet size bildiğiniz tüm tost tariflerini unutturacak emin olabilirsiniz.
Kahvaltı sofralarınızı renklendirmek istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Patates tost nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile patates tost tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER:
2 adet büyük boy patates, 2 adet yumurta, 2 dilim kaşar peyniri, 1 çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI:
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Rendelediğiniz patateslerin suyunu güzelce sıkın. Üzerine iki adet yumurtayı ve tuzu ekleyip güzelce karıştırın.