Patates kroket nasıl yapılır püf noktası çıtırlığında!

Tarifin püf noktası:

Kızartma işlemini derin yağda gerçekleştirirseniz kroketler daha az yağ çekecek ve daha kıtır olacaktır.Kızartma yağını süzdükten sonra cam bir kavanozda güneş görmeyen bir yerde saklayabilir, tekrar kullanabilirsiniz.