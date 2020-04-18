Patates kroket nasıl yapılır püf noktası çıtırlığında!
Dışı çıtır çıtır patatesin içinde eriyen kaşar peyniriyle tadına doyum olmaz bir lezzet. Yapılışı oldukça pratik bu tarifi keyifle tüketeceksiniz.
Malzemeler:
4 adet orta boy patates
1 adet yumurta
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1/2 çay bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
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Kızartmak için:
1 su bardağı galeta unu
2 su bardağı ayçiçek yağı
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Tarifin püf noktası:
Kızartma işlemini derin yağda gerçekleştirirseniz kroketler daha az yağ çekecek ve daha kıtır olacaktır.Kızartma yağını süzdükten sonra cam bir kavanozda güneş görmeyen bir yerde saklayabilir, tekrar kullanabilirsiniz.
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Nasıl yapılır?
Orta boy patatesleri dağılmalarını önlemek amacıyla kabuklu olarak haşlayın. Ardından; soğumaları için soğuk su dolu bir kaba alın. Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, rendeleyin.
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