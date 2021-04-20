Patates diyeti nasıl yapılır 3 günde 5 kilo verdiriyor!
Kısa sürede kilo verdiren şok diyetlerden biri de patates diyeti. Patates diyeti, 3 günde 5 kiloya kadar kaybetmenizi sağlıyor. İşte patates diyeti listesi!
100 gram bir adet haşlanmış patates 93 kaloridir. Salatası ülkemizde yaygın tüketilen patates, cilt ve saç bakımı için de kullanılır. Peki bir patatesi nasıl haşlarsak kilo alır ya da kilo veririz? İşte cevabı...
HAŞLANMIŞ PATATESLE KİLO ALMAK İÇİN...
Haşlanmış patatesin besin değerini azaltmak için, atatesleri yağ ile haşlayıp ardından ezerek içine süt, tereyağı veya peynir gibi malzemeler katarak püre haline getiririn. Ayrıca haşlanmış patates yiyerek kalori sınırını aşmak istemiyorsanız içine bir şey ilave etmeden haşlama yöntemi ile pişirin.
HAŞLANMIŞ PATATESLE KİLO VERMEK İÇİN...
Diyete uygun şekilde haşlayacağınız patates ile kilo verebilirsiniz. Yağ ve tuz kullanmadan haşlama ile pişireceğiniz patatesleri parçaya ayırmadan önce bir müddet dolapta bekletin. Böylelikle gerekli vitamin ve minerali alacak ve düşük kalori ile öğünü atlatmış olacaksınız.
HAŞLANMIŞ PATATES DİYETİ:
1. GÜN: Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt Öğlen yemeği: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt Akşam yemeği: 8 yemek kaşığı yoğurt